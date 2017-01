Primeiras negociações sobre a Síria terminam sem acordo

Astana – A primeira rodada das negociações para uma solução da crise na Síria foi concluída nesta segunda-feira em Astana, capital do Cazaquistão, informou aos jornalistas um membro da delegação de oposição ao regime de Bashar al Assad.

“Já que ninguém tem intenção de seguir com as negociações hoje, decidimos encerrar e continuar amanhã”, disse Yehia al Aridi aos jornalistas no hotel onde estão sendo realizado o diálogo, que terminou às 23h locais em Astana.

O opositor disse esperar que as negociações permitam chegar ao objetivo de reforçar o atual cessar-fogo e que, para início, os países que participam do diálogo devem pedir que a delegação de Al Assad se “comprometa” a isso.

Al Aridi disse que a oposição está trabalhando para concluir com sucesso as conversas, mas afirmou que houve “muitos obstáculos” ao longo do dia.

Por isso, pediu que os mediadores nas conversas – Rússia, ONU, Turquia e Irã – tentem evitar que isso ocorra.

O enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, tinha dito antes do fim da primeira rodada de negociações que o diálogo se estenderia até “muito tarde” porque havia muito que fazer.

As delegações do governo da Síria e dos grupos armados da oposição estão longe de iniciar um diálogo direto e as negociações começaram através dos mediadores.

Pouco depois do início das conversas, as duas partes se acusaram de atrapalhar o processo.