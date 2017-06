Primeira vítima de ataque de Manchester é enterrada na Escócia

Edimburgo – Um tocador de gaita de foles solitário vestido com um kilt escocês conduziu as pessoas que prestaram suas homenagens a Eilidh MacLeod, de 14 anos, na pouco povoada ilha escocesa de Barra nesta segunda-feira, o primeiro enterro de uma vítima do ataque suicida na Manchester Arena.

Eilidh, ela mesma uma tocadora de gaita de foles entusiasmada, assistiu ao show de Ariana Grande no dia 22 de maio, quando o homem-bomba se explodiu e matou 22 pessoas.

Sua amiga Laura MacIntyre, de 15 anos, também moradora da pitoresca ilha, ainda se recupera em um hospital.

O tocador de gaita de foles interpretou canções tradicionais que a adolescente adorava, disse Donald MacDonald, membro da banda Sgoil Lionacleit.

“Estas foram as últimas canções que Eilidh tocou na gaita de foles um dia antes de ir ao concerto”, disse ele à BBC. “Ela era muito dedicada. Sempre praticando. Sempre dando o melhor de si”.

Como sinal de respeito da comunidade unida, os negócios mantiveram as portas fechadas para que os moradores pudessem ir ao funeral.

O padre John Paul MacKinnon, que realizou o serviço, disse que Eilidh “colocou muita vida em 14 anos felizes”.

“É muito importante que lembremos disso hoje – Eilidh era uma criança feliz, ela teve 14 anos felizes e nos últimos dias de sua vida era a mais feliz que você pudesse imaginar”.