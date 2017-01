Presidente do México pode cancelar visita aos EUA

Cidade do México – O presidente do México, Enrique Pena Nieto, lamentou a decisão dos Estados Unidos de construir um muro entre os dois países e está “considerando” o cancelamento da visita prevista para semana que vem a Washington, afirmou uma autoridade sênior do governo.

Em um discurso televisionado no fim da noite de ontem, o Pena Nieto condenou a decisão e repetiu: “o México não vai pagar por nenhum muro”.

O presidente não mencionou diretamente se vai ou não reconsiderar a visita agendada para o próximo dia 31 na Casa Branca, mas disse que espera os relatórios da delegação de alto nível que já se encontra com funcionários do governo republicano em Washington.

“Baseado no relatório final das autoridades mexicanas que estão em Washington agora… Eu decidirei o que fazer em seguida”, afirmou.

A mudança acontece em um momento de grande descontentamento público com a decisão do presidente Donald Trump, e também o sentimento, entre muitos, de que Pena Nieto tem se mostrado fraco frente ao norte-americano.

Críticos de Pena Nieto – cuja taxa de aprovação ficou próxima de 12% na última pesquisa, a mais baixa de qualquer presidente mexicano – têm questionado sua abordagem em relação ao presidente dos EUA. Políticos de oposição já pedem abertamente que ele cancele a visita.

Fonte: Associated Press.