Presidente do Egito elogia postura de Trump em relação ao Catar

Cairo, 10 (AE) – O presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, elogiou o papel do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a “formação de uma frente unida para combater o terrorismo”. Nesta semana, Trump afirmou publicamente que o Catar precisa parar de financiar grupos extremistas.

Um grupo de países árabes, liderado pela Arábia Saudita, rompeu relações diplomáticas com o Catar, alegando que o pequeno país rico em petróleo apoia terroristas. O governo do Catar nega a acusação.

El-Sissi e Trump falaram por telefone neste sábado. O líder egípcio agradeceu o presidente americano por sua participação em um encontro sobre o combate ao terrorismo em Riad em maio, no qual Trump abandonou sua retórica de campanha contra os muçulmanos e defendeu o combate ao terrorismo em parceria com os líderes do Oriente Médio.

O Egito é um dos países que cortou relações diplomáticas com o Catar nesta semana, assim como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein.