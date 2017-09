Presidente do Chile oferece ajuda ao México após terremoto

Santiago do Chile – A presidente do Chile, Michelle Bachelet, enviou nesta sexta-feira a seu colega mexicano, Enrique Peña Nieto, um “abraço solidário” após o terremoto de 8,2 graus que atingiu na noite de quinta-feira o México e ofereceu a ajuda de seu país.

“Ofereço nossa colaboração para o que necessitarem”, disse a governante em sua conta do Twitter.

Presidente @EPN, abrazo solidario de Chile al pueblo mexicano por el terremoto de anoche. Ofrezco nuestra colaboración en lo que necesiten. — Michelle Bachelet (@mbachelet) September 8, 2017

O movimento telúrico, o de maior magnitude no México desde 1932, teve o epicentro a 133 quilômetros ao sudoeste de Pijijiapan, no litoral do estado de Chiapas (sudeste), e até o momento deixou pelo menos 15 mortos.

Por sua vez, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC) ativou após o terremoto um alerta para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.