Presidente de Taiwan visitará Houston e São Francisco em janeiro

Taipé – A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, passará por Houston e San Francisco durante visita em janeiro por países aliados na América Latina, informou o gabinete presidencial nesta sexta-feira.

A decisão certamente vai irritar a China, que na véspera havia pedido aos Estados Unidos para bloquearem qualquer parada da mandatária.

Tsai irá transitar pelos Estados Unidos a caminho de e na volta de Honduras, Nicarágua, Guatemala e El Salvador, nessa ordem. A presidente deixará Taiwan em 7 de janeiro e retornará em 15 de janeiro.

O porta-voz do gabinete presidencial Alex Huang não comentou quando perguntado se Tsai irá se encontrar com membros da equipe do presidente eleito dos EUA Donald Trump enquanto ela estiver nos Estados Unidos.

Trump irritou a China ao falar por telefone com Tsai este mês, rompendo com um precedente de décadas e colocando em dúvida o compromisso de seu governo com a política de “uma China” estabelecida por Pequim.

A embaixada de facto dos EUA em Taiwan disse nesta sexta-feira que a passagem da presidente Tsai pelos EUA em janeiro tem como base uma prática comum, e não representa qualquer mudança dos EUA com relação à política de “uma China”.