Presidente da China chega aos EUA para se reunir com Trump

Miami – O presidente da China, Xi Jinping, chegou nesta quinta-feira a Palm Beach para se reunir pela primeira vez com seu colega americano, Donald Trump, na residência e clube privado do magnata republicano no sul da Flórida, Mar-a-Lago.

O avião presidencial chinês aterrissou no aeroporto internacional de Palm Beach, onde Xi foi recebido pelo secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson.

O presidente americano partiu da Base Aérea de Andrews, nos arredores de Washington, uma hora antes da chegada de Xi a Palm Beach, onde aterrissará nesta tarde.

Antes de viajar para a Flórida, Trump insistiu que a China não foi “justa” com os EUA em matéria comercial durante “muitos anos”, o que se traduziu em um déficit comercial americano com o gigante asiático de US$ 347 milhões em 2016.

Na semana passada, Trump antecipou através do Twitter que a reunião com Xi seria “muito difícil”, pois o país não pode permitir “déficits comerciais maciços”.

Durante sua campanha eleitoral, o presidente dos Estados Unidos criticou duramente a China ao considerar que promove práticas comerciais injustas, o que supunha a perda de postos de trabalho dos americanos.

Outro tema principal sobre a mesa pode ser a Coreia do Norte, que naa quarta-feira lançou um míssil balístico de médio alcance desde sua costa oriental rumo ao Mar do Japão e que caiu fora da zona econômica exclusiva das águas territoriais japonesas, segundo o Exército sul-coreano.

Em entrevista no domingo ao “Financial Times”, Trump disse que está “totalmente” disposto a atuar unilateralmente diante das ameaças da Coreia do Norte, caso a China não “resolva” esta situação.

Trump e a primeira-dama americana, Melania, serão nesta noite os anfitriões de um jantar em homenagem a Xi e sua esposa, Peng Liyuan, já que a parte formal da visita vai acontecer amanhã.

Na sexta-feira, serão realizadas várias reuniões que terminarão com um almoço de trabalho, embora a Casa Branca tenha insistido que não há temas de discussão fixados e os líderes terão liberdade de falar sobre o que desejarem.