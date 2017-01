Presidente da Câmara dos EUA defende decreto anti-imigração

Washington – O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, disse que a confusão em relação ao decreto assinado pelo presidente Donald Trump na última sexta-feira, que suspende a imigração de sete países de maioria muçulmana, é “lamentável”.

Ryan defendeu o decreto e disse que a medida é consistente para garantir que os EUA estejam protegidos de possíveis ataques terroristas.

“O presidente tem a responsabilidade de proteger este país”, disse Ryan a repórteres. “Precisamos fazer uma pausa para ter a certeza de que os padrões de seleção estão prontos para que possamos garantir a segurança do nosso país”, afirmou.

Ryan disse que conversou com o secretário de Segurança Interna, John Kelly, e afirmou que se sentiu confiante de que, no futuro, o processo de imigração será mais fluido no país.

Ryan também defendeu a suspensão de Trump a um programa de refugiados muçulmanos da Síria. Fonte: Dow Jones Newswires.