Presidente chinês pede cooperação comercial em reunião com Trump

Palm Beach – O presidente da China, Xi Jinping, pediu cooperação aos Estados Unidos para o comércio e investimentos, convidando o presidente norte-americano, Donald Trump, a visitar seu país, em um início cordial, na quinta-feira, da primeira reunião entre os dois líderes.

Trump disse antes de receber Xi que desejava abordar preocupações sobre as práticas comerciais da China e pressionar o presidente chinês a fazer mais em relação a controlar as ambições nucleares da Coreia do Norte, embora não seja esperado nenhum grande acordo.

Os dois lados deveriam promover “o desenvolvimento saudável do comércio e investimento bilaterais” e avançar em conversas sobre um acordo bilateral de investimentos, disse Xi, segundo comunicado no site do Ministério das Relações Exteriores da China.

“Temos milhares de motivos para uma relação China-EUA correta, e nem uma única razão para estragar a relação China-EUA”, disse Xi a Trump.

Trump aceitou o convite de Xi para ir à China este ano, segundo autoridades citadas pela agência de notícias estatal Xinhua nesta sexta-feira.