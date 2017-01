Presidente cazaque abre Cúpula de Energia nos Emirados Árabes

Abu Dhabi – O presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, abriu nesta segunda-feira a Cúpula Mundial de Energia do Futuro (WFES), em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), com um apelo em favor das energias renováveis.

Nazarbayev, o primeiro líder estrangeiro a discursar na cerimônia de abertura, ressaltou que existe uma “necessidade desesperada” por criar segurança e estabilidade no planeta através das energias renováveis.

“Estamos em uma era em que aumentou o uso das energias renováveis graças à redução dos custos de produção”, afirmou o presidente cazaque.

Segundo ele, o custo médio da eletricidade gerada pela tecnologia solar é US$ 0,10 e o da energia eólica é de US$ 4 a US$ 6, o que representa uma diminuição do preço nos últimos anos de mais da metade e de um terço, respectivamente.

“O trabalho desta cúpula ajudará na implantação das energias limpas no mundo através de novas políticas”, disse Nazarbayez.

O líder cazaque também convidou os presentes a irem à Expo 2017 que vaia acontecer em Astana e que terá como tema as energias do futuro.

A Cúpula de Energia do Futuro faz parte da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, que acontece até o sábado que vem, com a participação de mais de 600 empresas de 32 países e 30 mil pessoas.