Premiê May visita mesquita de Londres e diz que ataque é doentio

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o ódio e o mal nunca vão vencer e descreveu como “terrorista” um atropelamento deliberado de muçulmanos que saiam de uma mesquita de Londres nesta segunda-feira, deixando 10 feridos.

“Nesta manhã, nosso país acordou com as notícias de outro ataque terrorista nas ruas da nossa capital: o segundo este mês e tão doentio como aqueles que ocorreram anteriormente”, disse a primeira-ministra do lado de fora de seu escritório na Downing Street.

“Foi um ataque que mais uma vez teve como alvo pessoas normais e inocentes vivendo suas vidas, dessa vez britânicos muçulmanos que deixavam uma mesquita após suas orações”, acrescentou May, que mais tarde visitou a mesquita onde houve o ataque.

A premiê disse que recursos policiais adicionais serão mobilizados para garantir a segurança e que o Reino Unido foi muito tolerante com todas as formas de extremismo no passado.