Premiê japonês concorda com Trump sobre ameaça norte-coreana

Tóquio – O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta quinta-feira que ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em ligação telefônica que o lançamento de míssil balístico mais recente da Coreia do Sul é “uma perigosa provocação e uma séria ameaça”.

Abe também disse a repórteres em sua residência oficial que está observando como a China irá responder a Pyongyang após o presidente Xi Jinping se encontrar com Trump no resort Mar-a-Lago do líder norte-americano na Flórida.

Em seus curtos comentários televisionados nacionalmente, Abe disse que Trump lhe disse que todas as opções estavam na mesa sobre como lidar com a Coreia do Norte.

Pyongyang realizou um lançamento-teste de míssil balístico ao mar de sua costa leste nesta quarta-feira, um dia antes da cúpula entre Trump e Xi, onde o crescente programa bélico da Coreia do Norte tomará o palco principal.

Trump disse repetidamente que a China precisa fazer mais para contar o desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.

No domingo, ele apresentou a possibilidade de usar comércio como uma balança para assegurar cooperação chinesa, enquanto sugeria que Washington pode lidar com os programas nuclear e de mísseis de Pyongyang sozinho caso seja necessário.