Premiê do Reino Unido visita vítimas de incêndio em hospital

Londres – A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, visitou nesta sexta-feira sobreviventes do incêndio ocorrido em um edifício de Londres nesta semana, que já teve 30 mortes confirmadas. May foi ao Chelsea and Westminster Hospital, onde são tratadas oito vítimas, três delas em estado grave.

A visita pode ser vista como uma resposta às duras críticas dos moradores do oeste de Londres, após May visitar o local do incêndio, mas não se encontrar com as vítimas.

Outros membros do Partido Conservador, da premiê, pediram que ela mostrasse preocupação pelas dezenas de vítimas e pelos sobreviventes do incêndio.

May irá posteriormente comandar uma reunião sobre como as autoridades podem ajudar as vítimas e as comunidades afetadas. Fonte: Associated Press.