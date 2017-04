Premiê britânica diz que negociações para Brexit serão difíceis

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse neste domingo que as negociações para o Reino Unido sair da União Europeia (UE) serão difíceis, em resposta à postura dura adotada por líderes europeus em relação às conversas do Brexit.

No sábado, líderes da UE endossaram duros termos de divórcio para o Reino Unido, alertando os britânicos para não tenham “ilusões” em conseguir assegurar uma nova relação que mantenha seu acesso aos mercados europeus.

“O que isso mostra, e o que alguns dos outros comentários que vimos de líderes europeus mostram, é que essas negociações vão ser difíceis”, afirmou May à BBC.

A primeira-ministra ainda reiterou a posição de que estará preparada para deixar a mesa de negociações sem um acordo se não gostar dos termos propostos por Bruxelas.