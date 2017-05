Prefeito de Manchester lamenta noite terrível após ataque a show

Londres – O prefeito de Manchester, o trabalhista Andy Burnham, expressou nesta terça-feira (data local) suas condolências às vítimas da explosão na Manchester Arena, que deixou pelo menos 22 mortos e 50 feridos na noite de segunda-feira durante um show da cantora americana Ariana Grande.

“O meu coração está com as famílias que perderam seus entes queridos e a minha admiração com os valentes serviços de emergências. Foi uma noite terrível para a nossa grande cidade”, afirmou Burnham em sua conta pessoal do Twitter.

“A polícia britânica está me informando constantemente. Por favor, acompanhe-os para ter as últimas notícias. E, por favor, cuidem-se e cuidem dos que estão perto de vocês”, acrescentou o prefeito.

A polícia britânica informou que está tratando o incidente em Manchester como um ataque terrorista, ainda que não se tenha esclarecido a origem da explosão escutada na Manchester Arena.