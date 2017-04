Prazo para propostas sobre muro entre México e EUA acaba hoje

Washington – O prazo para que empresas privadas apresentem seus projetos para a construção de um muro na fronteira entre México e Estados Unidos termina nesta terça-feira, afirmou um porta-voz do Departamento de Segurança Nacional (DHS) americano, David Lapan.

Em um encontro hoje com veículos de comunicação, entre os quais estava a Agência Efe, Lapan disse que o processo de licitação acabará hoje “um minuto antes da meia-noite”.

O muro na fronteira foi uma das promessas eleitorais mais populares do presidente dos EUA, Donald Trump, que assegurou que, embora o Congresso americano tenha que antecipar o dinheiro, o custo da obra será assumido pelo México, cujo governo se nega categoricamente a isso.

No último dia 24 de fevereiro, o governo de Trump informou pela primeira vez do processo de licitação do muro e, desde então, houve vários atrasos nas datas limites estabelecidas para a entrega de protótipos por parte de empresa privadas, embora o prazo acabe finalmente hoje.

O governo dos Estados Unidos antecipou que quer começar a construção do muro nos enclaves fronteiriços estratégicos de El Paso (Texas), Tucson (Arizona) e El Centro (Califórnia).

Estes trechos fazem fronteira com as cidades mexicanas de Ciudad Juárez (Chihuahua), Nogales (Sonora) e Mexicali (Baja California), respectivamente.

O custo estimado do muro fronteiriço foi crescendo progressivamente desde os cerca de US$ 8 bilhões calculados inicialmente por Trump, até US$ 21,6 bilhões, segundo os últimos cálculos do Departamento de Segurança Nacional.