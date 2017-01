Possível tornado deixado 4 mortos no sul dos Estados Unidos

Austin – A possível passagem de um tornado matou quatro pessoas no sudeste do Estado norte-americano de Alabama na segunda-feira, quando os ventos fortes arremessaram uma árvore contra uma casa durante uma forte tempestade que atingiu o sul dos Estados Unidos, de acordo com autoridades.

As vítimas estavam em uma casa móvel em Rehobeth, nos arredores de Dothan, de acordo com a porta-voz dos serviços de emergência do condado de Houston, Kris Ware.

As autoridades ainda estavam tentando resgatar mais três pessoas que estavam na casa móvel, e esperavam que elas sobrevivessem, de acordo com a porta-voz.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos informou, em uma estimativa inicial, que um tornado atingiu a área, segundo o meteorologista do Centro de Previsão de Tempestades John Hart.

Segundo Ware, dos serviços de emergência, as autoridades consideram que as quatro mortes dentro da casa móvel aconteceram devido a um tornado. Ela acrescentou que telhados e garagens de outras casas próximas também sofreram danos.

O Serviço Nacional de Meteorologia teve seis registros preliminares de tornados no Alabama e no Mississippi na segunda-feira, de acordo com a porta-voz.