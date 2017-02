Portugal amplia controle de gripe aviária após detectar caso

Lisboa – Portugal reforçou controles veterinários na região de Algarve, no sul do país, após detectar um caso isolado de uma espécie altamente contagiosa do vírus da gripe aviária em uma garça-real selvagem, disseram autoridades.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária do Ministério da Agricultura informou que o caso foi detectado na semana passada e confirmado em 31 de janeiro, quando baniu comércio de aves em mercados locais e aumentou o nível de alerta para o vírus H5N8 influenza A.

Essa categoria do vírus da gripe é altamente contagiosa em aves, mas não foi encontrada em humanos até o momento, segundo o órgão.

O vírus se espalha pela Europa desde o ano passado, levando a uma grande quantidade de abates de aves em diversos países, enquanto outros tipos de gripe aviária levaram a algumas mortes humanas na China.

Enquanto algumas categorias atualmente apresentam riscosbaixos à saúde humana, o número de tipos diferentes e sua presença em diversas partes do mundo ao mesmo tempo aumentam o risco de misturas de vírus e mutações.