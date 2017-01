Porta-voz de May diz que relato sobre Brexit duro é especulação

Davos – Reportagens na mídia afirmando que a primeira-ministra britânica, Theresa May, vai apresentar planos para uma saída “dura” do Reino Unido da União Europeia em um discurso nesta semana são “especulação”, disse a porta-voz da premiê nesta segunda-feira.

De acordo com jornais, o discurso de May na terça-feira vai detalhar planos para priorizar os controles de imigração e os acordos bilaterais de comércio a partir da saída britânica do mercado comum europeu e da união aduaneira.

Perguntada se o mercado estava certo em esperar indicações de um chamado “Brexit duro”, sem acesso ao mercado comum, a porta-voz respondeu: “Isso é especulação”.

A libra chegou a cair 1,5 por cento nesta segunda-feira, afetada pelas reportagens na mídia apontando que May vai sinalizar que o Reino Unido está a caminho de uma saída “dura” da União Europeia.