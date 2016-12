Porta-voz alemão nega prisões relacionadas ao ataque em Berlim

Berlim – Um porta-voz do procurador-geral da Alemanha negou nesta quinta-feira relatos da mídia de que houve quatro prisões de pessoas que tiveram contato com o tunisiano suspeito do ataque em um mercado natalino em Berlim.

“Não, este não é o caso”, disse o porta-voz quando perguntado sobre a reportagem. “Não sabemos de nenhuma prisão”, acrescentou.