Popularidade de Moon cai após ajuda humanitária à Coreia do Norte

Seul – O índice de popularidade do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, mostraram uma queda na última pesquisa publicada nesta segunda-feira, que os analistas atribuem ao polêmico envio de ajuda humanitária à Coreia do Norte aprovado na semana passada.

A pesquisa da empresa sul-coreana Realmeter mostrou que 65,6% dos participantes aprovam o Executivo do político liberal, o que representa 1,5% menos que na semana anterior.

Além disso, 29,4% disse ser claramente contra sua gestão, 2,6 pontos mais que uma semana antes.

A Realmeter considera que esta situação responde ao envio de 6,7 milhões de euros em ajuda humanitária na quinta-feira passada em um momento de forte escalada de tensão com a Coreia do Norte.

A aprovação da ajuda aconteceu depois que algumas vozes, especialmente da oposição conservadora sul-coreana, questionaram o envio em um momento em que a comunidade internacional endureceu sanções sobre Pyongyang para tentar frear seus programas de desenvolvimento de armas.