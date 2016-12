Polonês é preso após avião fazer pouso de emergência em Praga

A polícia da República Tcheca deteve um homem polonês após um avião de passageiros que partiu da Espanha em direção a Varsóvia fazer um pouso de emergência em Praga na sexta-feira devido a uma ameaça de bomba, disse o ministro do Interior tcheco, Milan Chovanec.

O avião foi estacionado longe do terminal principal do aeroporto de Praga enquanto a polícia investiga o incidente. Sites de rastreamento de voos mostrou que aviões voltaram a pousar no aeroporto.

Chovanec, falando para Czech Television, se recusou a dizer se algum dispositivo explosivo foi encontrado no homem detido até que seja concluído o trabalho da polícia. Mas posteriormente o ministro tuitou: “Não parece ser um ataque terrorista” e “situação sob controle”.

Um porta-voz da Czech Air Navigation Services disse que os pilotos do avião Boeing 737, operado pela empresa polonesa Enter Air, pediram para pousar em Praga por causa de uma ameaça.

A Czech Television noticiou que o voo saiu das ilhas Canárias, com 160 passageiros a bordo, majoritariamente poloneses. Todos foram retirados do avião e ninguém ficou ferido.