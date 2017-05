Política comercial e militar alemã é ruim para os EUA, diz Trump

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou nesta terça-feira que a política comercial e militar da Alemanha é “muito ruim” para seu país e advertiu que “isto vai mudar”.

“Temos um déficit comercial ENORME com a Alemanha e, além disso, eles gastam MUITO MENOS do que deveriam na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e com despesas militares. Isto é muito ruim para os EUA. Isto vai mudar”, escreveu Trump no Twitter.

Os comentários de Trump vieram à tona depois que a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, assegurou em um ato político no domingo que “os tempos em que se podia confiar em outros ficaram para trás”, em referência aos EUA e ao Reino Unido.

Merkel explicou que essa era a sua conclusão após as cúpulas do G7 e da Otan, nas quais Trump participou e em que ficaram patentes as diferenças entre as políticas do novo governo americano e seus aliados europeus e ocidentais.

“Nós, os europeus, temos que ter o nosso destino em nossas mãos”, disse a chanceler, apenas dois dias depois que Trump qualificou de “maus, muito maus” os alemães em um encontro com a cúpula da União Europeia, ainda que – segundo um dos seus assessores – esse qualificativo estava voltado exclusivamente para o comércio.