Policial morre durante protestos e barricadas na Venezuela

Caracas – Sentados diante de barricadas e dividindo comida, apoiadores da oposição bloquearam vias em diversas partes da Venezuela nesta segunda-feira para tentar manter a pressão sobre o presidente Nicolás Maduro, em novo protesto que deixou um policial morto.

Os manifestantes têm ido às ruas diariamente desde o início de abril para exigir eleições, a libertação de ativistas presos, ajuda humanitária estrangeira para amenizar a crise econômica e autonomia para a legislatura controlada pela oposição.

O socialista Maduro os acusa de buscar um golpe de Estado violento.

Os manifestantes vêm usando táticas sempre variadas. Alguns cavalgaram por Caracas no sábado, mulheres levaram cartas e flores a postos policiais e militares no Dia das Mães, no domingo.

Nesta segunda, milhares de pessoas se juntaram às 7h em vias de Caracas e em outros lugares, cantando slogans, agitando bandeiras, e jogando cartas e outros jogos improvisados.

“Estou aqui para ficar todas as 12 horas. E voltarei todos os dias em que houver um protesto, pelo tempo que for necessário”, disse a funcionária de recursos humanos Anelin Rojas, de 30 anos, sentada de pernas cruzadas com um romance e fones de ouvido no meio da principal rodovia de Caracas.

“Infelizmente, estamos enfrentando uma ditadura. Nada irá mudar a menos que os obriguemos”, acrescentou Rojas, cercada de cartazes dizendo “Resistência!” e “Maduro, Sua Hora Chegou!”

Usando galhos, pedras e lixo, os manifestantes interditaram a via expressa Francisco Fajardo, em Caracas, antes do amanhecer. Muitos levaram cadeiras, esteiras e comida para o dia todo.

Houve protestos semelhantes em outras grandes cidades do país de 30 milhões de habitantes.

Na cidade de Valência, manifestantes entraram em confronto com as forças de segurança, e o governador local, do Partido Socialista, disse que um atirador disparou contra a cabeça de um policial, que morreu.

“Setores da (coalizão oposicionista) estão comandando a violência”, tuitou o governador, Francisco Ameliach.

Ao menos 40 pessoas morreram, incluindo manifestantes, simpatizantes do governo, transeuntes e forças de segurança, durante seis semanas de manifestações, e centenas ficaram feridas e foram presas.