Policial é morto em tiroteio na principal avenida de Paris

São Paulo – Um policial foi morto e outros dois ficaram feridos durante um tiroteio no início da noite em Paris, capital da França. Segundo a agência de notícias Reuters, duas pessoas estavam envolvidas no episódio e uma delas foi morta. Uma delas seria conhecida das autoridades.

Embora as motivações por trás do incidente ainda sejam desconhecidas, a rede de notícias CNN, citando fontes da polícia francesa, diz que há a suspeita de ataque terrorista.

Momentos depois de constatada a morte do policial, novos tiros foram registrados na região.

A avenida Champs-Élysées, uma das mais famosas da capital francesa, está interditada e policiais pedem que as pessoas evitem circular nas suas proximidades. De acordo com a Reuters, o policial morto foi alvejado dentro do carro, no momento em que parou devido ao sinal vermelho.

🔴 Nous vous conseillons d'éviter le secteur des Champs Élysées — Préfecture de police (@prefpolice) April 20, 2017

O momento na França é delicado. O país realiza neste domingo o primeiro turno de suas eleições presidenciais, pleito cujo resultado, até o momento, é imprevisível. Entre os cinco principais candidatos, os mais bem colocados são o centrista Emmanuel Macron e Marine Le Pen, do partido de extrema direita Frente Nacional.