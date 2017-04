Polícia volta a barrar protesto de opositores na Venezuela

Caracas – As forças de segurança da Venezuela dissolveram nesta segunda-feira, pela quinta vez nos últimos dez dias, uma passeata de opositores do governo de Nicolás Maduro que tinha centenas de participantes e pretendia seguir rumo ao centro da cidade para protestar contra o Tribunal Supremo de Justiça do país (TSJ).

Dezenas de membros da Polícia Nacional Bolivariana (PNB) e da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) fecharam novamente os acessos ao município de Libertador – um dos cinco que formam Caracas e que é sede dos poderes públicos na Venezuela – governado pelo chavista Jorge Rodríguez, que afirmou que as mobilizações visam gerar violência nesta parte da capital.

“Manifestantes são reprimidos com bombas de gás lacrimogêneo pelas forças de segurança”, afirmou no Twitter a aliança partidária opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD).