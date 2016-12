Polícia turca detém 7 supostos integrantes do Estado Islâmico

Istambul – Sete supostos integrantes do Estado Islâmico (EI) de nacionalidade iraquiana foram presos preventivamente após terem sido detidos na quarta-feira em Sakarya, no noroeste da Turquia, informou o jornal “Cumhuriyet”.

De acordo com a publicação, os detidos eram integrantes ativos do EI em Anbar, no Iraque, e recentemente tinham estabelecido uma célula adormecida na Turquia, onde permaneciam com permissões de residência falsas.

Dois dos membros eram supostos sicários e outro hackeava contas de redes sociais, ensinava técnicas de luta corpo a corpo e recolhia o zakat, o imposto revolucionário islâmico.

O governo turco aumentou nos últimos meses a vigilância para detectar integrantes do EI e iniciou uma ambiciosa operação militar dentro da Síria para expulsar os jihadistas e as milícias curdas das regiões próximas à fronteira.