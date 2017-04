Polícia sueca detém segundo suspeito por ataque em Estocolmo

Estocolmo – As autoridades da Suécia detiveram um segundo suspeito de relação com o ataque terrorista da última sexta-feira (7) em Estocolmo, no qual um caminhão avançou sobre a multidão em uma rua de pedestres no centro da capital, matando quatro pessoas e ferindo outras 15.

A promotoria sueca informou neste domingo, em um comunicado, que havia feito esta segunda detenção, da qual não ofereceu mais detalhes, mas explicou que há uma “suspeita justificada” de que o detido cometeu um suposto crime de terrorismo.

Até o momento, havia somente uma pessoa detida por relação com o atentado, um uzbeque de 39 anos cuja petição de asilo foi rejeitada no ano passado e sobre quem pesava uma ordem de expulsão da Suécia desde fevereiro deste ano, conforme explicou hoje a polícia do país escandinavo.