Polícia prende segundo suspeito de ataque em metrô de Londres

Londres – A polícia de Londres afirmou que um segundo suspeito de participação no ataque terrorista em uma estação de metrô na cidade foi preso na madrugada de sábado para domingo.

Um homem de 21 anos foi preso em Hounslow, no oeste de Londres. Ele está sendo questionado pela polícia, mas ainda não foi acusado formalmente nem identificado.

Dois suspeitos estão sob custódia por uma possível ligação com o ataque terrorista que ocorreu na sexta-feira em um metrô em Londres, deixando 29 pessoas feridas. Um outro homem, de 18 anos, foi detido no sábado em Dover, aonde trens partem para a França.

As duas prisões indicam que as autoridades acreditam que o ataque foi parte um plano coordenado, não um ato de um “lobo solitário”, quando alguém planeja sozinho.

O alerta de terrorismo no Reino Unido segue no nível mais alto, o que significa que as autoridades acreditam que outro ataque é iminente no país. Fonte: Associated Press.