Polícia inspeciona objeto no estádio do Borussia Dortmund

Dortmund – A polícia alemã inspecionou nesta quarta-feira um objeto suspeito encontrado perto de um dos acessos ao estádio do Borussia Dortmund, o que obrigou o fechamento temporário de uma das saídas do Signal Iduna Park após o fim do jogo contra o Monaco.

O clube e a polícia pediram através de suas contas nas redes sociais aos torcedores que deixassem o estádio usando os demais portões de saída.

Em sua conta no Twitter, a polícia de Renânia do Norte-Westfalia advertiu que estava inspecionando um objeto suspeito encontrado em um dos acessos ao estádio.

O jogo entre Borussia Dortmund e Monaco, que terminou com a derrota do time alemão por 3 a 2, foi realizado nesta quarta-feira sob forte esquema de segurança, após ser adiado ontem por conta do atentado contra o ônibus da equipe local com três artefatos explosivos.

O jogador espanhol Marc Bartra e um policial ficaram feridos no ataque.