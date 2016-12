Polícia identifica as primeiras vítimas de ataque em Berlim

Berlim – A Polícia da Alemanha informou nesta terça-feira que as seis primeiras vítimas das 11 atropeladas ontem por um caminhão na feira de Natal em Berlim são de nacionalidade alemã, que se somam ao corpo encontrado no banco do carona com marca de tiro.

O presidente do Escritório Federal de Investigação Criminal alemã (BKA), Holger Münch, disse em entrevista coletiva que este é primeiro balanço, enquanto continuam os trabalhos de identificação.

Ao todo 48 pessoas, sendo 18 gravemente feridas, foram encaminhadas para diferentes hospitais de Berlim após o ataque.

Já o promotor federal Peter Frank afirmou que todos os indícios levam a crer que a ação é um “atentado com cenário terrorista” cometido por uma pessoa ou um grupo e que, provavelmente, o único detido não faz parte dele.