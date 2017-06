Polícia faz mais uma detenção com relação a atentados em Londres

Londres – Um homem de 27 anos foi detido nesta terça-feira no bairro de Barking, na zona leste de Londres, por relação com o atentado terrorista do último sábado, que deixou sete mortos, segundo confirmou a polícia da capital do Reino Unido.

Em um comunicado divulgado em seu site, a Polícia Metropolitana de Londres (Met) revelou que essa nova detenção foi efetuada na manhã de hoje, por volta das 7h05 GMT (4h05 de Brasília), depois que os agentes fizeram uma operação policial em um endereço nessa parte da capital.

A notícia da detenção de hoje foi divulgada depois que as autoridades liberaram ontem à noite 12 pessoas que estavam sob custódia, sem qualquer acusação.