Polícia evacua exterior do Louvre ao encontrar “mochila suspeita”

Paris – A área externa do Museu do Louvre, em Paris, foi brevemente evacuada neste domingo em uma ação de segurança após a polícia ter encontrado uma mochila considerada suspeita.

O local, que é onde o candidato nas eleições presidenciais Emmanuel Macron planeja reunir a imprensa e apoiadores numa comemoração caso vença a disputa contra Marine Le Pen, reabriu depois de uma rápida inspeção.

Especialistas em explosivos deixaram o local depois que a suspeita de bomba forçou a evacuação de centenas de pessoas, a maioria jornalistas aguardando por um evento de Macron. O interior do museu não chegou a ser evacuado ou fechado e visitantes continuavam entrando e saindo normalmente.

Cerca de 50 mil membros de forças de segurança estão protegendo estações de votação e outros pontos importantes da França neste domingo em que se realiza o segundo turno das eleições.

A polícia de Paris escreveu no Twitter que a evacuação na área externa do Louvre foi uma medida “simples”, de verificação e de precaução. Fonte: Associated Press.