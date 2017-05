Polícia esvazia estação de trem em Paris após alerta de segurança

Paris – A polícia começou a reabrir gradualmente a estação de trem Gare du Nord, em Paris, na noite desta segunda-feira, depois de esvaziar as plataformas e proteger a área por causa de um alerta de segurança, disseram autoridades policiais locais.

Uma testemunha da Reuters no local disse que havia pelo menos 10 veículos da polícia do lado de fora da estação no centro de Paris.

“Fim das verificações. Retorno gradual ao normal”, afirmou a polícia de Paris no Twitter.

As autoridades não deram mais detalhes sobre a natureza da operação.