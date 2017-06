Polícia dos EUA investiga carro suspeito estacionado em aeroporto

Miami – Oficiais da unidade antibombas da polícia estão investigando neste momento um automóvel suspeito estacionado em um terminal do Aeroporto Internacional de Orlando (OIA), na Flórida, nos Estados Unidos, mas as atividades aeroportuárias não foram interrompidas, informaram veículos de imprensa locais.

O automóvel em questão está estacionado no primeiro andar do terminal principal do aeroporto desta cidade do centro da Flórida, que é famosa por seus parques temáticos e de atrações, segundo a emissora “WFTV”.

Este incidente acontece dias depois que um homem com uma pistola de mentira desencadeou uma operação policial especial nesse mesmo aeroporto, o segundo mais movimentado da Flórida.

Michael Wayne Pettigrew, de 26 anos e ex-soldado da marinha, se entregou à polícia após três horas de negociação com agentes especiais e sem incidentes.