Polícia detém tunisiano ligado a responsável por ataque em Berlim

Berlim – A polícia alemã deteve um tunisiano de 26 anos por causa das suas ligações com o responsável pelo ataque com um caminhão a um mercado de Natal em Berlim que matou 12 pessoas, disse nesta quarta-feira uma porta-voz da promotoria federal.

Na noite de terça, a polícia fez uma busca no alojamento do homem identificado como Bilel A. depois que foi descoberto que ele jantou com Anis Amri um dia antes de Amri jogar o caminhão contra o mercado em 19 de dezembro, disse a porta-voz Frauke Koehler.

“Essa pessoa é um tunisiano de 26 anos. Nós o estamos investigando por possível participação no ataque”, afirmou ela à imprensa.

O também tunisiano Amri, 24 anos, que havia buscado, mas não conseguido asilo, foi morto numa troca de tiros com a polícia italiana em 23 de dezembro depois de fugir da Alemanha e viajar por Holanda, Bélgica e França. Os militantes do Estado Islâmico assumiram a responsabilidade pelo ataque de Berlim.

Frauke Koehler disse que a investigação havia mostrado que Amri se encontrou com o segundo tunisiano num restaurante no centro de Berlim na véspera do ataque e que os dois haviam tido “discussões muito intensas”.

“Isso provocou a suspeita de que o suspeito, esse tunisiano de 26 anos, esteve possivelmente envolvido no ato ou, pelo menos, sabia dos planos de ataque de Anis Amri”, declarou ela.

Ela disse que não havia evidências suficientes no momento para indiciar o homem pelo ataque ao mercado de Natal, apesar de ter havido investigação prévia por conta de suspeita de planejar ataque violento.

Autoridades estavam examinando equipamentos de comunicação apreendidos durante uma operação no alojamento do homem num centro de refugiados em Berlim e numa segunda operação na mesma noite no apartamento de um outro homem que havia tido contato com Amri.