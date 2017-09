A Polícia britânica deteve nesta terça-feira um terceiro suspeito por envolvimento com o atentado de sexta-feira com uma bomba de fabricação caseira, que deixou 30 feridos no metrô de Londres.

Um homem de 25 anos foi detido por agentes antiterroristas em Newport, Gales, informou a Polícia metropolitana de Londres em um comunicado. “Está sendo feita uma revista em Newport a partir da detenção”, acrescentou.