Polícia detém mais um suspeito de participar de ataque em Londres

Londres – Um jovem de 19 anos foi preso, suspeito de envolvimento com o atentado realizado no último dia 3, na Ponte de Londres, onde oito pessoas morreram e 48 ficaram feridas, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pela polícia da capital britânica.

O rapaz, cuja identidade não foi divulgada, foi detido ontem à noite em Barking, no leste de Londres, sob a suspeita de preparar atos de terrorismo, diz a fonte.

Agentes da unidade antiterrorista da Polícia Metropolitana de Londres fizeram operação em uma casa onde realizaram a detenção, além de outro imóvel em Barking.

Com esta prisão, um total de sete pessoas permanecem detidas por conta do atentado, realizado por três homens que jogaram uma caminhonete contra pedestres na Ponte de Londres e depois esfaquearam várias vítimas no mercado de Borough.

De acordo com a polícia britânica, os três terroristas, que foram mortos por agentes armados, tentaram alugar sem sucesso um caminhão de grande porte, o que poderia ter provocado um massacre ainda maior.

As forças de segurança acreditam que Khuram Shazad Butt, o jovem de 27 anos apontado como líder do grupo, não conseguiu pagar com um cartão de crédito o aluguel do caminhão de 7,5 toneladas e foi obrigado a optar por uma caminhonete menor.

Os outros dois terroristas foram identificados como Rachid Redouane, de 30 anos, e Youssef Zaghba, de 22.