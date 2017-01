Polícia de Chicago é culpada por uso excessivo da força

A Polícia de Chicago é culpada de “recurso recorrente ao uso excessivo da força“, em violação da Constituição americana – declarou a procuradora-geral dos EUA, Loretta Lynch, nesta sexta-feira (13), no encerramento de uma investigação de mais de um ano.

“Nossa investigação demonstrou que essas práticas se explicam, em grande parte, por graves deficiências em matéria de formação e de responsabilidade”, explicou a secretária de Justiça.

Segundo Lynch, esse uso excessivo da força em reiteradas ocasiões viola a Quarta Emenda da Constituição.

Terceira cidade dos Estados Unidos, Chicago anunciou há apenas alguns dias ter registrado mais de 760 homicídios em 2016.

A investigação federal sobre o Departamento de Polícia de Chicago (CPD) começou em 7 de dezembro de 2015, depois do caso de um policial branco que matou um adolescente negro em 2014.

As autoridades de Chicago esperaram um ano até divulgar o vídeo que mostra o episódio. As imagens provocaram uma onda de revolta na sociedade e levaram à demissão do então chefe de Polícia.

Primeiro chefe de gabinete do presidente Barack Obama, o prefeito Rahm Emanuel também passou por maus momentos, acusado de ter tentado esconder o escândalo.