Polícia confirma morte de mais uma vítima do ataque em Londres

Londres – A polícia do Reino Unido anunciou, nesta sexta-feira, a morte de uma das pessoas feridas no atentado ocorrido no dia 22 de março, próximo ao Parlamento de Londres.

Um porta-voz da Scotland Yard identificou a vítima como Andreea Cristea, de 31 anos, nascida na Romênia.

Ela visitava a capital britânica ao lado de seu marido, Andrei Burnaz, que fraturou o pé durante o ataque.

Até o momento, seis pessoas morreram como consequência daquela ação terrorista, entre elas o agressor, e outras 50 ficaram feridas.

De acordo com a emissora “BBC”, Andreea Cristea morreu por conta dos ferimentos causados pelo terrorista, que atropelou várias pessoas e depois matou um policial.

O agressor, identificado como Khalid Masood, foi assassinado por agentes armados, após semear o pânico no coração de Londres.

Além de Masood, perderam a vida no atentado o policial Keith Keith Palmer, Aysha Frade, o turista americano Kurt Cochran, e um aposentado britânico de 75 anos, Leslie Rhodes.