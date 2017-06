Polícia confirma 5 mortes em tiroteio em Orlando, nos EUA

Miami – O xerife Jerry Demings do condado de Orange, nos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira que cinco pessoas morreram em um tiroteio em uma empresa em Orlando, no centro do estado da Flórida, entre eles o homem que entrou e atirou contra as pessoas que estavam no local.

Em uma entrevista coletiva perto do local onde ocorreu o tiroteio, Demings indicou que sete pessoas que estavam no mesmo edifício sobreviveram ao ataque.

O autor dos disparos, um antigo funcionário da empresa, se matou e, segundo o xerife, não há qualquer indício de que ele tivesse ligação com uma organização terrorista.