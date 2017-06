Londres confirma 1 morto e 8 feridos após atropelamento

Londres -A Polícia Metropolitana de Londres (MET) confirmou nesta segunda-feira a morte de uma pessoa no atropelamento de fiéis muçulmanos perto da mesquita de Finsbury Park, ao norte da capital britânica, enquanto oito foram hospitalizadas.

Em comunicado, a Polícia informou que, depois que uma caminhonete atropelou as pessoas, um homem de 48 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi detido no local do incidente, após ser parado pela multidão.

Além disso, o órgão informou que a unidade antiterrorista da Polícia participa da investigação do incidente.

O indivíduo detido foi levado a um hospital como medida de precaução e, assim que tiver alta, será levado a uma delegacia para ser interrogado e submetido a testes para verificar seu estado mental, de acordo com o comunicado da MET.

Segundo a Polícia, a vítima fatal morreu no local dos fatos e os oito feridos foram levados a três hospitais da capital, enquanto que duas pessoas foram atendidas com ferimentos leves.