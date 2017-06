Polícia britânica terá plano “robusto” de segurança para eleição

Londres – O governo britânico e as autoridades locais estão trabalhando de perto com a polícia para garantir a segurança da eleição nacional desta semana, e planos robustos foram montados há semanas para o pleito, disse a porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, nesta segunda-feira.

Os britânicos irão às urnas na quinta-feira, poucos dias após militantes terem matado sete pessoas e ferido quase 50 em um ataque na London Bridge, em Londres, no sábado à noite, no terceiro ataque no Reino Unido em menos de três meses.

“Temos planos prontos para a eleição. A polícia tem trabalhado de perto com as autoridades locais há várias semanas sobre isso. Esses planos foram desenvolvidos com o nível de ameaça em ‘severo’, então são bastante robustos”, disse a porta-voz a repórteres.

“A polícia revê a segurança para todos os eventos, mas nós temos trabalhado muito de perto com eles e com as autoridades locais há algum tempo”, acrescentou.