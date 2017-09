Londres – A polícia britânica disse ter prendido mais dois homens nesta quarta-feira por suspeita de ligação com uma explosão no metrô de Londres na última semana, que deixou 30 feridos, elevando o total de suspeitos em custódia para cinco.

Os homens, com 48 e 30 anos, foram detidos sob leis de terrorismo em Newport, no sul do País de Gales.

Um outro homem foi preso em Newport na noite de terça-feira, enquanto dois outros, de 18 e 21 anos, foram detidos por agentes antiterrorismo no sábado.