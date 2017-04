Polícia britânica prende homem com facas no centro de Londres

Londres – A polícia britânica disse nesta quinta-feira que prendeu um homem após oficiais armados serem vistos na rua Whitehall, sede de muitos ministérios do governo no centro de Londres, e um repórter da BBC informou que duas facas foram vistas na cena.

A polícia disse que ninguém ficou ferido no incidente, mas não deu detalhes adicionais.

Um correspondente da BBC escreveu no Twitter que duas facas foram encontradas no chão, incluindo uma grande “faca de pão”, acrescentando a foto de um oficial usando um traje azul de investigação forense tirando foto do que parecia ser uma faca na calçada ao lado de uma mochila.

O trânsito foi limitado nas redondezas da residência oficial da primeira-ministra Theresa May na rua Downing Street, de acordo com um repórter da Reuters no local. May não estava na Downing Street durante o incidente, segundo porta-voz.

O incidente acontece apenas um mês depois de um homem britânico convertido ao islamismo atropelar pedestres em uma ponte em Westminster, matando quatro pessoas antes de esfaquear um policial até a morte sob o chão do Parlamento.