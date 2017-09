Polícia britânica prende 4 homens suspeitos de terrorismo

Londres – A polícia britânica prendeu quatro homens nesta terça-feira, incluindo soldados em serviço, sob suspeita de participar de um grupo banido de extrema-direita e de planejar atos terroristas.

Os homens foram detidos sob suspeita de envolvimento no planejamento, preparação e instigação de atos de terrorismo e de serem membros do grupo banido Ação Nacional.

A organização neonazista se tornou o primeiro grupo de extrema-direita a ser banido no Reino Unido no último ano, depois do assassinato da parlamentar Jo Cox, cuja morte o grupo enalteceu.

As quatro prisões foram conduzidas por agentes antiterrorismo nas cidades de Birmingham, Ipswich e Northampton, além de Powys, no País de Gales.

“As prisões foram pré-planejadas e conduzidas com inteligência; não houve ameaça à segurança do público”, disse a polícia da região de West Midlands.