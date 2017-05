Polícia britânica prende 16ª suspeito de ligação com ataque

A polícia britânica informou nesta segunda-feira que prendeu a 16ª pessoa suspeita de ligação com o ataque suicida com uma bomba em Manchester na semana passada.

Um homem de 23 anos foi detido em Shoreham-by-Sea, na cidade de Sussex, no sul da Inglaterra, sob “suspeita de ofensas à lei antiterrorismo”, disse a Polícia da Grande Manchester em um tuíte.

No total 16 pessoas já foram presas por suspeita de ligação com o ataque em Manchester, no qual 22 pessoas morreram. Dois suspeitos foram posteriormente soltos sem acusação, mas 14 permanecem sob custódio para interrogatórios, de acordo com a polícia.