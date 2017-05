Polícia britânica divulga fotos do autor do ataque de Manchester

Manchester – A polícia divulgou neste sábado imagens de câmeras de segurança do homem que se explodiu no show em Manchester, na noite do ataque, e pediu por mais informações sobre seus dias finais.

Autoridades disseram que fizeram grande progresso ao desvendar a trama por trás do ataque da semana passada, mas reconheceram que ainda há questões a serem esclarecidas.

Hoje, o Reino Unido reduziu o nível de ameaça terrorista no país de “crítico” para “severo”, embora ainda haja agitações entre moradores que tentam aproveitar o feriado prolongado deste fim de semana.

Policiais e soldados foram enviados para reforçar a segurança de partidas de futebol, shows e outros grandes eventos. O ataque deixou 23 mortos e cerca de 120 feridos.

As fotos divulga das pela polícia mostram Salman Abedi na noite do ataque, vestindo tênis, jeans, uma jaqueta escura e um boné de beisebol.

O chefe de polícia da Grande Manchester, Ian Hopkins, e Neil Basu, coordenador nacional de policiamento antiterrorismo pediu para que as pessoas contactassem a polícia caso tenham informações sobre o movimentação de Abedi entre 18 de maio e a noite da última segunda-feira.

Nos últimos cinco dias, juntamos informações significativas sobre Abedi, seus associados, suas finanças, os lugares que ele tem frequentado, como o dispositivo foi construído e a conspiração mais ampla”, disseram em um comunicado. “Nossas prioridades são entender a preparação desse terrível acontecimento e entender se mais pessoas estavam envolvidas no planejamento do ataque. Fonte: Associated Press.