Polícia britânica detém homem com faca perto de Buckingham

Londres – Um homem com uma faca grande que agrediu dois policiais do lado de fora do Palácio de Buckingham na noite desta sexta-feira foi preso, informou a polícia britânica.

Os policiais sofreram ferimentos leves e não precisaram ser levados para hospital. O homem foi preso por suspeita de lesão corporal grave e agressão contra policial próximo à residência em Londres da rainha Elizabeth.

Nenhum membro da família real estava presente no palácio no momento do incidente. Uma porta-voz da Polícia Metropolitana disse não poder comentar neste momento sobre a motivação do incidente.

O Reino Unido foi alvo neste ano de quatro ataques militantes, nos quais 36 pessoas foram mortas, e o nível de ameaça no país está classificado como grave, o que significa que um ataque é altamente provável.

Uma testemunha da Reuters próxima ao local disse que a polícia isolou uma grande área para segurança, incluindo o The Mall, uma ampla avenida que leva ao palácio. Imagens da Sky News mostravam veículos de emergência enfileirados na rua do lado de fora do palácio.

“O homem foi parado nesta noite, sexta-feira, 25 de agosto, aproximadamente às 20h35, por oficiais no The Mall, fora do Palácio de Buckingham em posse de uma faca”, informou a polícia em comunicado.

“Durante o processo de detê-lo, dois policiais sofreram ferimentos leves em seus braços”, completou.