Polícia britânica anuncia 7ª detenção por atentado de Manchester

A polícia britânica anunciou nesta quarta-feira ter efetuado a sétima detenção no âmbito das investigações sobre o atentado que deixou 22 mortos após um show da cantora pop americana Ariana Grande na cidade de Manchester.

A nova detenção ocorreu após uma busca em um endereço situado em Nuneaton, cidade de Warwickshire, no centro da Inglaterra, informou a Polícia. Trata-se da primeira detenção vinculada ao caso realizada fora da região de Manchester.

“Esta noite realizamos uma batida em um endereço de Nuneaton, em Warwickshire, e detivemos um homem”, revelou a polícia.

“Até o momento, seis homens e uma mulher foram detidos em relação ao ataque e seguem presos para interrogatório”, precisaram as autoridades.

O Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado que deixou 22 mortos e 59 feridos ao final do show de Ariana Grande, na noite de segunda-feira.

As autoridades acreditam que Salman Abedi – um britânico de 22 anos de origem líbia – foi o autor do ataque suicida com explosivos contra a Manchester Arena.

Na Líbia, foram detidos o pai e o irmão de Salman Abedi.